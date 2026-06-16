Любителі чорного гумору можуть бути розумнішими за інших: що показало дослідження

Люди, які люблять чорний або так званий "шибеничний" гумор, можуть мати вищий рівень інтелекту та нижчий рівень агресії.

Любов до чорного гумору може бути пов'язана не лише з особливим світоглядом, а й із високими когнітивними здібностями. Саме такого висновку дійшли дослідники з Медичного університету Відня, які ще у 2017 році вивчали сприйняття так званого "шибеничного гумору", пише видання Vice.

Психологиня Ульріке Віллінгер разом із колегами проаналізувала реакції 156 дорослих учасників – 76 жінок і 80 чоловіків із різним рівнем освіти. Для оцінки вербального інтелекту вони проходили словниковий тест, а невербальні здібності визначали за допомогою стандартних IQ-завдань. Крім того, учасники заповнювали анкети, що дозволяли оцінити рівень агресивності та емоційний стан.

Після цього добровольцям показали 12 карикатур німецького художника Улі Штайна зі збірки The Black Book. У цих малюнках порушувалися теми смерті, самогубства, хвороб, фізичних вад та медичних процедур.

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Учасників попросили оцінити, наскільки складними для розуміння були жарти, чи здавалися вони вульгарними та наскільки вони їм сподобалися.

За результатами дослідження людей умовно поділили на три групи. Перша продемонструвала помірне ставлення до чорного гумору та середні показники інтелекту й агресивності. Друга група найменше оцінила такі жарти, також мала середній рівень інтелекту, але відзначалася вищими показниками агресії.

Натомість третя група, представники якої найбільше цінували похмурий гумор, показала найвищі результати як у вербальних, так і в невербальних тестах на інтелект. Водночас саме ці учасники мали найнижчий рівень агресивності.

Автори дослідження зазначили, що для розуміння складних і неоднозначних жартів людині потрібні розвинені когнітивні навички. Отримані результати також частково збіглися з поглядами Зигмунда Фройда, викладеними у праці "Жарти та їхнє ставлення до несвідомого" ще у 1905 році.

Цікаві факти про рівень інтелекту

Раніше видання VICE з посиланням на низку наукових досліджень повідмило, що деякі звички та моделі поведінки часто сприймаються як ознака низького інтелекту. Але не все є настільки однозначним, коли йдеться про людську психологію. Так, у матеріалі зазначено, що використання нецензурної лайки не є ознакою дурнів, як про це думали раніше.

Останніми роками ми дедалі частіше чуємо про емоційний інтелект. EQ не випадково опинився в центрі уваги. Як пише EgészségKalauz, те, як ми керуємо власними почуттями та реагуємо на чужі емоції, фундаментально визначає якість наших людських зв’язків. Згідно з дослідженнями психолога Деніела Гоулмана, самопізнання, емпатія та усвідомлене управління емоціями не є вродженими, незмінними даними, а є навичками, які розвиваються.

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