Одіозний політик спровокував шквал жартів та мемів.

Заступник голови Радбезу РФ, друг Путіна Дмитро Медведєв вкотре осоромився знімком з біноклем. Мережа традиційно відреагувала мемами та іронічними коментарями.

УНІАН зібрав найцікавіші реакції.

Напередодні Медведєв відвідав військову базу в Оренбурзькій області, де оглянув снайперські гвинтівки та поспостерігав за роботою РСЗВ "Град". Щоправда, "поспостерігав" доволі сумнівно - у майже повністю прикритий бінокль.

Курйозна світлина Медведєва повеселила користувачів мережі та наштовхнула на створення мемів.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв нерідко відзначається скандальними заявами щодо України та світу загалом. Зокрема, одіозний політик полюбляє погрожувати цивілізованому світу ядерною зброєю. На тлі його істеричних та скандальних заяв з'явилися чутки, що Медведєв пиячить.

За інформацією журналістів, колишній президент РФ намагався накласти на себе руки. Охоронець нібито виявив Дмитра Медведєва в стані алкогольного сп'яніння і зі зброєю в руці.

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