'Як двічі потрапити під блискавку': ЗМІ розповіли про унікальну історію пілота F-15E

Тоді одразу три американські винищувачі F-15E були уражені над територією Кувейту.

Американський пілот винищувача F-15E Strike Eagle став учасником надзвичайно рідкісного випадку під час війни між США та Іраном. Менш ніж за місяць він двічі був змушений катапультуватися після втрати бойового літака.

Як повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела, цей самий льотчик перебував на борту одного з F-15E, які були помилково збиті на початку конфлікту внаслідок інциденту з так званим "дружнім вогнем".

Тоді одразу три американські винищувачі F-15E були уражені над територією Кувейту. За даними журналістів, причиною стала помилка кувейтських сил протиповітряної оборони, зокрема одного з винищувачів союзників. Усі шість членів екіпажів змогли успішно катапультуватися та вижити.

Відео дня

Однак уже через трохи більше ніж 30 днів цей самий пілот знову опинився в надзвичайно небезпечній ситуації. Під час бойового завдання над Іраном його F-15E був уражений ракетою класу "земля-повітря", випущеною іранськими силами ППО.

Після влучання екіпаж був змушений покинути літак. За інформацією CBS News, пілот зазнав серйозних травм, але був евакуйований рятувальниками через кілька годин після приземлення. Другий член екіпажу – офіцер систем озброєння – зміг уникати захоплення противником майже дві доби, після чого його також успішно врятували.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн раніше високо оцінив дії обох військових після катапультування.

"Мужність, яку продемонстрували пілот і офіцер систем озброєння під час перебування на ворожій території, неможливо переоцінити", – заявив генерал.

За його словами, вижити їм допомогли підготовка, довіра до рятувальних підрозділів і власна наполегливість.

У Пентагоні від коментарів щодо цієї історії утрималися, переадресувавши запити до Центрального командування США, яке також не надало офіційних пояснень.

Водночас військові експерти називають такий випадок винятковим. Колишній генерал ВПС США Девід Дептула, який під час операції "Буря в пустелі" відповідав за планування повітряної кампанії, зазначив, що не пригадує аналогічних випадків із часів війни у В'єтнамі:

"Це надзвичайно незвичний збіг обставин".

За словами Дептули, історію цього пілота можна порівняти з ситуацією, коли людина двічі поспіль потрапляє під удар блискавки.

Інцидент став одним із найбільш незвичайних епізодів нинішнього конфлікту, демонструючи не лише високі ризики сучасної повітряної війни, а й роль людського фактору та випадковості навіть у найтехнологічніших арміях світу.

Війна в Ірані - останні новини

Зазначимо, американські та іранські сили обмінялися ударами, поки мирні переговори зайшли в глухий кут, а напруженість на Близькому Сході зросла. Конфронтація між країнами вийшла за межі прямих перестрілок.

Своєю чергою президент Дональд Трамп вирішив переглянути окремі положення майбутньої угоди, на фінальному етапі переговорів між США та Іраном щодо нової домовленості.

Вас також можуть зацікавити новини: