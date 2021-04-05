На трасі Київ-Чоп у Рівненській області помітили повністю голого чоловіка.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
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Очевидці зняли його на відео, а згодом приїхала поліція.
З'ясувалося, що чоловік прибув з Тернопільщини відпочивати. Але як і чому опинився голий на трасі, пояснити не зміг.
За попередньою інформацією, тернополянин вживав наркотики.
У лікарні йому надали допомогу, а коли отямився, дали одяг та відпустили. Однак за свій вчинок голому мандрівнику тепер доведеться сплатити штраф - 255 грн.
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