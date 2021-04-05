За свою поведінку чоловікові доведеться сплатити 255 гривень штрафу.

На трасі Київ-Чоп у Рівненській області помітили повністю голого чоловіка.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Очевидці зняли його на відео, а згодом приїхала поліція.

З'ясувалося, що чоловік прибув з Тернопільщини відпочивати. Але як і чому опинився голий на трасі, пояснити не зміг.

За попередньою інформацією, тернополянин вживав наркотики.

У лікарні йому надали допомогу, а коли отямився, дали одяг та відпустили. Однак за свій вчинок голому мандрівнику тепер доведеться сплатити штраф - 255 грн.

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Автор: Катерина Комолова