Шахрай переконав модераторів соцмережі, що їх начальника більше немає серед живих.

Шахраєві вдалося тимчасово заблокувати акаунт голови Instagram Адама Моссері, переконавши модераторів соціальної мережі, що їх керівник мертвий.

Про цю історію написало видання Motherboard.

Обліковий запис Моссері заблокували через функцію, коли користувачі можуть повідомити компанії, що власник облікового запису мертвий. Після документального підтвердження Instagram блокує можливість входити в обліковий запис і вносити будь-які зміни в уже завантажений контент.

"Як на мене, це смішно, що Instagram дозволяє таким речам взагалі траплятися на своїй платформі", - сказав журналістам шахрай з ніком Syenrai, який взяв на себе відповідальність за блокування акаунта Моссері.

Він надав скріншоти електронних листів, які, за його словами, відправив модераторам Instagram, щоб ініціювати блокування облікового запису. Соцмережа запросила свідоцтво про смерть, некролог або новинну статтю, де зазначено повне ім'я померлого. За словами Syenrai, шахраї спеціально створили в інтернеті фальшивий некролог про голову Instagram.

Читайте такожЛось увірвався до класу під час уроків, розбивши вікно, і відмовився йти (фото)У компанії підтвердили, що блокування акаунта Моссері сталося у вересні й що адміністратори швидко розв'язали проблему. Однак Syenrai стверджує, що іншим користувачам, яким шахраї блокували сторінки таким чином, не вдається повернути свої акаунти настільки швидко. Для блокування маловідомих непідтверджених акаунтів шахраям взагалі досить взяти будь-який некролог нещодавно померлої людини з будь-якими ім'ям і прізвищем.

"Це працює в 98% випадків", - говорить Syenrai.

В Instagram своєю чергою підкреслюють, що команди, які розглядають запити на подібне блокування через смерть користувача, звертають увагу на схожість зображення людини, імені та дати народження в некролозі та в його профілі.

"Дуже важливо виставити правильну дату народження і заархівувати хоча б одну фотографію себе, це допоможе довести, що ви є власником облікового запису", - радить Syenrai.

Як повідомляв УНІАН, раніше верифіковану українську сторінку торгової мережі IKEA в Instagram зламали хакери. На аватарці акаунта з'явилася фотографія невідомого хлопця, а в описі профілю - фраза турецькою мовою "Yalnız ve Sensiz" ("Один і без тебе"). Усі старі публікації на сторінці було видалено, але додано дві нові.

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Автор: Катерина Комолова