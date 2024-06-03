За словами Рупал Пател, використання цих чотирьох ключових фраз допомогло їй стати кращим оратором і вирішувачем проблем.

Використання чотирьох ключових фраз допомає стати кращим оратором і вирішувачем проблем, перетворює конфлікт на співпрацю та призводить до більш успішної співпраці та результатів. Про це розповідає колишній агент ЦРУ Рупал Пател, інформує CNBC.

За її словами, розуміння того, як ефективно спілкуватися в складних і напружених середовищах, є основою всього.

"Керуючи чесністю та автентичністю — і з певною практикою — будь-хто може навчитися заслужити довіру впливових зацікавлених сторін і залучити їх на свій бік", - зазначає Пател і наводить такі фрази. Відео дня

Яка інформація вам потрібна?

"Незалежно від того, спілкуюся я із сенатором чи генеральним директором, я виявила, що надійний спосіб ускладнити будь-яке спілкування, ніж це потрібно, — спробувати прочитати думки іншої людини", - каже екс-агент ЦРУ.

За її словами, краще запитати, яка інформація потрібна іншій людині, замість того, щоб намагатися здогадуватися. Особливо, коли людина перед вами приймає рішення на основі того, чим ви ділитеся.

Чи є ще хтось, кому потрібно взяти участь у цьому обговоренні?

"Я задаю це питання на початку кожної зустрічі, особливо якщо є елемент переговорів. Іноді ми вважаємо, що людина перед нами приймає остаточне рішення, але це не завжди так", - каже експерт.

За її словами, конкретне запитання, хто ще має бути залучений, гарантує, що всі відповідні зацікавлені сторони — і їхні відповідні заперечення, занепокоєння та перспективи — будуть залучені до розмови з самого початку, щоб те, про що домовилися в цій кімнаті, може рухатися вперед.

Хто не згоден?

"Навіть якщо вам здається, що це буде неприємно, не залишайте це на самий кінець, тому що на той момент більшість людей у ​​кімнаті вже подумки закінчаться і підуть далі", - каже Пател.

Вона стверджує, що, чітко з’ясовуючи розбіжності, ви зможете впоратися з ними, поки не стане надто пізно.

Я не знаю, але я дізнаюся і повернуся до вас

Це одне з найпотужніших і недостатньо використовуваних речень, які ви можете використовувати в стресових середовищах, каже експерт. За її словами, в ЦРУ їм часто рекомендували не відповідати на запитання, на які вони не мають відповідей.

"Замість цього ми казали: "Я не знаю, але я дізнаюся і повернуся до вас". Я досі використовую цю фразу в усій моїй консультаційній роботі. Це чесно, і це гарантує, що я ділюся лише тим, що знаю, а не відповідаю, щоб мати що сказати", - каже експерт.

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