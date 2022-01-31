Таке оновлення помітили в інструкції до обладнання.

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink, що належить мільярдерові Ілону Маску, оновив свої інструкції в частині гарантійного покриття.

На це звернули увагу користувачі Reddit. Аналогічну вимогу можна побачити в онлайновій версії інструкції.

Система Starlink надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. Для роботи потрібні користувацькі термінали (супутникова тарілка із роутером).

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Starlink призначена, зокрема, для використання в суворих умовах, і компанія завчасно попереджає в інструкції до терміналу, що її гарантія на обладнання не поширюється на збитки, спричинені обставинами, що не залежать від неї. Після останнього оновлення перелік таких обставин було розширено.

Так, в оновленій інструкції "Ground Pole Mount Instructions" Starlink інформує користувачів, що у разі виникнення пошкодження внаслідок взаємодії з динозаврами, гарантійного обслуговування не буде.

"Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені: блискавками, стрибками напруги, пожежею, повенями, градом, ураганом, землетрусами, метеоритами, сонячними бурями, динозаврами чи іншими стихійними лихами", - йдеться в документі.

Примітно, що не перша жартівлива позначка в документації до Starlink. У 2020 році там помітили іронічне відсилання до мети SpaceX щодо встановлення людської присутності на Марсі.

Starlink: що відомо про проект Ілона Маска

Компанія SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.

Для запуску Starlink компанія за кілька років сформувала на орбіті велике угруповання супутників.

Інноваційна технологія лазерного зв'язку, над якою SpaceX працювала останні кілька років, дозволяє передавати сигнал, використовуючи сусідні апарати як ретранслятори. Ці супутники в першу чергу призначені для забезпечення зв'язку в полярних регіонах і над океанами, де немає наземних терміналів.

Для підключення до Starlink користувач повинен буде придбати спеціальний термінал-приймач і сплатити абонентську плату. У США термінал коштує 500 доларів, абонплата - 100 доларів.

Станом на січень 2022 року бета-версія послуги доступна у 24 країнах.

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