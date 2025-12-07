Тім Кейн переїхав назад до Каліфорнії і знову працює в офісі студії.

Один із творців оригінального Fallout Тім Кейн несподівано повернувся до повноцінної роботи в Obsidian і вже вийшов в офіс. Про це він розповів у новому відео на своєму YouTube-каналі, де зазвичай ділиться історіями з індустрії та роздумами про геймдизайн.

Кейн поділився, що переїхав назад до Каліфорнії і знову став штатним співробітником студії. Чим саме він займається, розробник не розкриває, за його словами, все одно ніхто не вгадає

Кейн повернувся до робочого столу всього близько тижня тому, тому новин про проєкт чекати рано. При цьому він натякає, що як мінімум одна гра, над якою він працював як найманий працівник, вийде "досить скоро".

YouTube-канал розробника теж нікуди не зникне. Кейн зазначив, що колеги в Obsidian активно дивляться його ролики, і це тільки підштовхує його продовжувати розповідями про геймдев.

Раніше Тім Кейн пояснив, чому ігри не стали дешевшими, коли всі перейшли в Steam. На його думку, видавці просто залишили собі зекономлені гроші.

Крім того, нещодавно розробник поділився, що б він хотів бачити в сучасних іграх серії Fallout. У всесвіті Fallout ніколи не було по-справжньому доброї фракції, каже Тім Кейн.

