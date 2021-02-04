10-місячний син американської ведучої прогнозу погоди Леслі Лопес увірвався в прямий ефір і заліз матері під сукню.
Про це повідомляє Metro.
Відзначається, що через пандемію Лопес виходить в ефір з дому. Її кімната переобладнана в імпровізовану студію.
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Виявилося, що під час прямого ефіру в кімнаті також знаходився її маленький син, який підповз до матері і заліз їй під сукню.
Жінка спочатку зніяковіла від несподіванки, проте майже відразу розсміялася і сказала глядачам, що до неї прийшов син Нолан.
"Він тепер ходить, хлопці, так що я втратила контроль", - пожартувала Лопес.
Після цього вона взяла дитину на руки і продовжила вести прогноз погоди.
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