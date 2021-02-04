Виявилося, що під час прямого ефіру в імпровізованій студії також знаходився її маленький син, який підповз до матері і заліз їй під сукню.

10-місячний син американської ведучої прогнозу погоди Леслі Лопес увірвався в прямий ефір і заліз матері під сукню.

Про це повідомляє Metro.

Відзначається, що через пандемію Лопес виходить в ефір з дому. Її кімната переобладнана в імпровізовану студію.

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Виявилося, що під час прямого ефіру в кімнаті також знаходився її маленький син, який підповз до матері і заліз їй під сукню.

Жінка спочатку зніяковіла від несподіванки, проте майже відразу розсміялася і сказала глядачам, що до неї прийшов син Нолан.

"Він тепер ходить, хлопці, так що я втратила контроль", - пожартувала Лопес.

Після цього вона взяла дитину на руки і продовжила вести прогноз погоди.

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Автор: УНІАН