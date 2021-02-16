Мешканка китайської провінції Шаньдун вирішила помститися своєму колишньому коханому і найняла кур'єра, щоб він виплеснув чай в обличчя чоловікові.
На відео звернуло увагу видання The Indian Express.
На записі видно, як кур'єр підходить до чоловіка і вихлюпує чай йому в обличчя. Потім він показує одержувачу чек, в якому написано відповідне прохання жінки. Після цього кур'єр йде геть.
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У коментарі до замовлення вона написала: "Немає необхідності бути ввічливим з цим покидьком, просто виплесніть напій йому в обличчя".
Кур'єр вибачився перед чоловіком за свої дії і сказав, що всього лише виконує інструкції замовника.
Запис став вірусним у соцмережах у День святого Валентина.
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