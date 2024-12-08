Емоційний інтелект, або EQ, - це здатність керувати своїми власними почуттями та почуттями оточуючих.

При підборі персоналу роботодавці все менше цікавляться технічними навичками поушкачів роботи. Про це CNBC розповів керуючий партнер фірми з підбору персоналу для технічних компаній Fox Search Group Террі Петцольд.

За його словами, затребувані технічні навички можуть прийти і зникнути. Як приклад він наводить швидкий розвиток штучного інтелекту.

"Всього два з половиною роки тому всі казали: "Нам потрібно найняти кодерів". Я навіть розмовляв зі своїми власними дітьми: "О, можливо, нам потрібно піти шляхом масового кодування". Не минуло й півроку, як вийшов ChatGPT, і тепер кодування - це не майбутнє", - каже експерт.

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Водночас він не заперечує, що ​​володіння сучасними цифровими навичками є важливим для працівників у різних галузях та на різних рівнях кар’єрного росту, але оскільки компанії можуть навчати працівників, вони найбільше зацікавлені в найманні людей з іншим набором навичок:

"Це в навичках м’якого спілкування. Справа в емоційному інтелекті - те, що ми помічаємо, і є майбутнім для талантів".

Петцольд каже, що емоційний інтелект, або EQ, - це здатність керувати своїми власними почуттями та почуттями оточуючих, що може допомогти вам краще будувати стосунки та керувати на робочому місці.

За словами фахівця, наймаючи робітників із високим EQ, компанії справді шукають людей, які можуть робити такі важливі речі, як:

обробляти інформацію та надавати конструктивний відгук;

керувати конфліктом;

невідкладно вести критичні розмови;

працювати міжфункціонально, переконуючи колег-однолітків та інших лідерів;

ефективно представляти ідеї керівникам.

"Загальні навички EQ, які ми помічаємо, насправді пов’язані зі спілкуванням з іншими та здатністю долати виклики й виходити неушкодженими", - каже Петцольд.

Він додає, що деякі компанії все краще допомагають лідерам розвинути сильніші навички EQ, особливо щодо ефективного управління та вирішення проблем або конфліктів. При цьому хороші роботодавці можуть далі розвивати своїх працівників, пропонуючи програми наставництва та сприяючи налагодженню контактів, щоб люди могли побачити, як виглядають хороші моделі лідерства та високий EQ.

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