Вчену нагородили Шнобелем за дослідження "спілкування" котів з людьми / фото ua.depositphotos.com

В одному з найпрестижніших вузів світу - Гарвардському університеті - відбулося оголошення та вручення головної наукової антинагради світу - 31-ої Шнобелівської премії.

Лауреатів оголосили під час онлайн-церемонії, яку транслювали в YouTube.

Переможців у цій жартівливій премії традиційно оголошували у кількох номінаціях.

  • Біологія

Нагороду отримала шведська вчена за аналіз котячого "спілкування" з людиною, зокрема муркотіння, нявкання, шипіння і гарчання.

  • Екологія

Іспанські та іранські вчені перемогли за генетичний аналіз і визначення різних видів бактерій в жувальній гумці на тротуарах різних країн.

  • Хімія

Читайте такожАссанжа і Сноудена висунули на Нобелівську премію мируГрупу вчених з Німеччини, Великої Британії, Нової Зеландії, Греції, Кіпру та Австрії вшанували Шнобелем за колективне дослідження повітря в кінотеатрах на предмет залежності від кількості сцен насильства, сексу, антисоціальної поведінки, вживання наркотиків і ненормативної лексики на екрані.

  • Економіка

Професора з Франції нагородили за відкриття взаємозв'язку між рівнем ожиріння у політиків показниками корупції в їхніх країнах.

  • Медицина

Чотирьох вчених з Німеччини, Туреччини, Великої Британії відзначили за доказ протинабрякового ефекту від сексуальних оргазмів для поліпшення носового дихання.

  • Премія миру

Троє американських вчених отримали нагороду за перевірку гіпотези, що чоловіки відрощували бороди для пом'якшення сили ударів по обличчю.

  • Фізика

Група дослідників з Нідерландів, Італії, Тайваню та США - за експерименти, метою яких було з'ясувати, чому пішоходи постійно не стикаються з іншими пішоходами

  • Приз "Кінетика"

Вчених з Японії, Швейцарії та Італії відзначили якраз за дослідження на тему, чому одні пішоходи іноді стикаються з іншими.

  • Ентомологія

Четверо американських вчених стали лауреатами за розробку "нового методу боротьби з тарганами на підводних човнах".

  • Транспорт

Нагороду отримали 13 дослідників з Намібії, ПАР, Танзанії, Зімбабве, Великої Британії, США і Бразилії за експериментальне визначення безпеки транспортування носорога по повітрю в перевернутому вигляді.

Нагадаємо, що торік лауреатами Шнобелівської премії з медицини стали президенти Росії, США, Білорусі та ще шести країн за оскарження закликів медиків під час пандемії коронавірусу.

Автор: Станислав Кожемякин