В США вручили Шнобелівську премію за дослідження вуду, канібалізму і матюків за кермом

Нагороди також отримали дослідники самостійної колоноскопії, дурних інструкцій і впливу американських гірок на швидкість виходу каміння з нирок.

Забудьте про безпеку і здоров’я. Дослідження, в якому описується, як працівникам подолати несправедливість на роботі за допомогою знущань над лялькою вуду у формі свого боса, отримало одну з найбільш жаданих премій у науковому світі – Шнобелівську премію.

Автори дослідження намагалися з’ясувати, чому підлеглі наважуються на помсту своїм керівникам попри те, що здоровий глузд повинен був би їм натякнути на можливість погіршення ситуації. Однак, вчені виявили, що штрикання ляльки вуду у формі свого боса голками і іншими небезпечними предметами може допомогти відновити віру у справедливість у світі.

Про це пише The Guardian, нагадуючи, що Шнобелівська премія присуджується тим дослідникам, чиї роботи спочатку змушують людей сміятися, а потім думати.

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Отож цього року під час урочистої церемонії в Гарварді вручили 10 нагород. При цьому, в залі сиділа 8-річна дівчинка, яка перебивала лауреатів, якщо вони починали виголошувати промови довше однієї хвилини, словами: «Будь ласка, досить! Мені вже нудно».

Отож в номінації за дослідження в сфері медицини переможцем став уролог з Мічигану, який довів, що каміння в нирках виходить швидше, якщо кататися на гірках в Disnayland-і. Нагороду в сфері харчування здобула робота, в якій критикувалася живильна цінність дієти канібалів. А приз в літературній номінації отримало дослідження під заголовком: «Життя надто коротке, щоб читати інструкції», в якій розкривалося розчарування людства в навчальних посібниках.

Престижну Шнобелівську премію миру забрали додому іспанські дослідники, які вивчили питання, як часто водії матюкаються. Як виявилося, лише 2% опитаних визнали, що матюкаються за кермом постійно, в той час як більше чверті сказали, що роблять так «інколи».

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Також на церемонії були відзначені шведські філософи, які виявили, що шимпанзе у зоопарках кривляються з людей не менше, ніж навпаки, біологи, які дослідили, що професійні сомельє здатні вивити присутність мухи у склянці вина і лікарі з Орегона, які після 18 місяців досліджень все ж відповіли на питання, чи буває у чоловіків ерекція, коли вони сплять.

Також на церемонії вручили призи португальським хімікам за виявлення дезінфікуючих властивостей людської слини і японським колоноспопістам, які стверджують, що процедуру можна проводити самостійно, якщо сісти в правильну позу.