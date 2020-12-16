На популярному українському сайті безкоштовних оголошень з’явилось повідомлення про продаж домовини, що була у вжитку.
Про це повідомляє ТСН.
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Продавець з Запоріжжя просив 1 500 гривень за труну, оскільки його дід начебто ожив. Пропозиція спровокувала дискусію у мережі: це було насправді, а чи це звичайний жарт. Деякі додумували, як події могли розвиватися далі.
«Продам труну вживану. Поховали діда, виявився живим. Викопали труну, почистили. Дід був чистим, дід на ходу. Можемо познайомити - розповість детально про якість перебування в ній», – йшлося у тексті повідомлення.
Наразі оголошення недоступне.
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