Пілоту прийшлося прийняти вольове рішення та зупинити рейс для порятунку тварини.

В Новій Зеландії стався курйозний випадок через подорож маленького їжака по злітно-посадковій смузі місцевого аеропорту Данідін. Через "потребу" тваринки свій рейс затримав один з найбільших перевізників Air New Zealand. Раніше в Британії їжак шокував місцеве населення своїм неординарним виглядом.

За даними Independent, подія сталася у понеділок, 27 лютого, близько 14:00 за місцевим часом під час рейсу перевізника з Окленда в Данідін. Після посадки літака, вже на шляху до термінала, пілот був змушений раптово зупинити рух, адже помітив на асфальті маленького їжака.

Як розповів один з пасажирів рейсу Артур Тейлор, капітан борту з розумінням поставився до особистих справ тварини на злітно-посадковій смузі та приголомшив екіпаж оголошенням:

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"Мені шкода, але я змушений зробити оголошення, якого ніколи раніше не робив, в нас є їжак на злітно-посадовій смузі", - процитував Тейлор.

Він розповів, що скоріш за все пілот хвилювався, що двигун літака може спровокувати кривавий інцидент та безповоротно затягти "колючого диверсанта". Для порятунку тварини на місце довелося викликати пожежників, які забрали несвідомого учасника рейсу й дозволили літаку прибути до пункту призначення.

Наприкінці "пригоди" представник аеропорту Данідін з гумором привітав з завершенням подорожі всіх пасажирів, й не забув згадати про "містера-їжака".

"Ми намагаємося не знищувати дику природу, якщо це не потрібно", - відзначили там.

Пізніше представник Air New Zealand повідомив, що рейс затримали через їжака не більше ніж на п'ять хвилин.

Курйозні випадки на борту літака

Раніше в мережі розійшлася історія про безвідповідальних батьків, які залишили свою дитину в ізраїльському аеропорту після суперечок з приводу необхідності купувати для неї квиток. Співробітникам авіакомпанії Ryanair довелося власноруч розбиратися з малюком, який навіть не міг самостійно ходити.

Також нещодавно в мережі розійшлася історія про "чоловіка-егоїста", який став справжнім соромом для своєї дружини. Він забронював їй та своїй дитині найдешевші місця в літаку, коли як сам вирішив придбати собі місце у бізнес-класі. Це сталося попри те, що витрати за переліт брала на себе компанія "скряги".

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