Чоловіку загрожує від 3 до 5 років.позбавлення волі.

Мешканець Олевського району закопав украдений мотоцикл на власному подвір’ї, намагаючись приховати вчинений злочин від правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в області.

Напередодні місцевий мешканець поскаржився правоохоронцям, що з його подвір’я зник двоколісний транспорт.

Під час першочергових заходів поліцейські запідозрили у вчиненні правопорушення 41-річного раніше засудженого за майнові злочини чоловіка.

Читайте такожСтюардеса залишила роботу та хлопця, щоб заробляти на голих фотоПід час огляду за місцем проживання підозрюваного копи виявили вкрадений мотоцикл. Щоправда, щоб його вилучити, довелося спочатку його відкопати.

"Чесно кажучи, ми вперше стикнулися з таким дивним та трудомістким способом приховування викраденого. Попередньо, яму глибиною близько 2 м чоловік викопав тієї ж ночі. А от чому прийняв таке рішення, зрозумілої відповіді отримати не вдалось", – прокоментував начальник другого відділення поліції Ігор Григоришин.

Нині триває встановлення всіх обставин події, попередня правова кваліфікація якої – ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Законодавством такі протиправні дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

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Автор: Іван Бойко