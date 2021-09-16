Раніше міський голова Івано-Франківська обіцяв виплатити премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19.

В Івано-Франківську понад сотня жінок, які завагітніли після вакцинації проти COVID-19, хочуть отримати обіцяні мером Русланом Марцінківим 100 000 гривень. Однак міський голова дав обіцянку жартома.

Про це Марцінків розповів в ефірі радіо "Західний полюс" у четвер, 16 вересня.

"Я так жартома сказав, що будемо виплачувати 100 000 гривень. У мене понад 100 сьогодні заявок від жінок, які після вакцинації просто у Viber і Facebook надсилають, коли вони перший раз вакцинувалися, другий і коли завагітніли", - сказав він, додавши, що дуже велика кількість дівчат і жінок вірять у те, що після вакцинації не зможуть мати дітей.

100 тисяч першій вагітній після вакцинації

7 вересня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради повідомив, що виплатить премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19.

Під час наради у мера була присутня й керівник міського перинатального центру Марія Бойко, яка висловила готовність виконати доручення мера, хоча й зазначила, що не знає, як таке відстежити.

"Дам премію 100 000 тому, хто всупереч різним поширеним чуткам завагітніє після вакцинації", - написав мер згодом на своїй сторінці у Facebook, але нижче зазначив, що, звісно, жартує, не уточнивши, про що саме, адже в дописі йшлося й про безглузде доручення спостерігати, чи в секретаря міськради Віктора Синишина не виростуть роги й копита.

9 вересня він розповів, що від жінок почали надходити звернення щодо винагороди.

Читайте такожПоліція відкрила справу на мера Івано-Франківська, який закликав примусово вивезти ромів із міста"Отже, повідомлю: у моїй приймальні вже телефони червоні! Дівчата ледь встигають відповідати - дзвонить купа вагітних і питають, як отримати гроші. Тобто вагітніють після вакцинації, вагітніють! І роги з копитами після вакцинації не виростають - Віктор Синишин підтвердив", - зазначив Марцінків.

Раніше міський голова Івано-Франківська заявляв, що допомогу на лікування COVID-19 можуть отримати лише вакциновані громадяни. Він також погрожував звільнити невакцинованих проти COVID-19 працівників міської ради й дав їм на щеплення два тижні. На це вже відреагувала Уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

Окрім того, Марцінків вже пропонував стимулювати преміями педагогів вакцинуватися проти COVID-19. А ще оголосив "полювання" на тих, хто розмальовує стіни рекламою наркотиків, і обіцяв винагороду в 10 000 гривень.

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Автор: Катерина Комолова