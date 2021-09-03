Омбудсмен звернулася до Марцінківа у відповідь на його повідомлення у Facebook про те, що працівники виконавчого комітету міськради повинні бути 100% вакциновані.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, який натякнув працівникам міськради на звільнення за відмову вакцинуватися.

Про це повідомляє Офіс омбудсмена у Телеграм-каналі.

"Під час моніторингу соціальної мережі Facebook Уповноваженою ВРУ з прав людини було виявлено повідомлення міського голови Івано-Франківськ Руслана Марцінківа про те, що працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані. А в разі відмови від щеплення, за його словами, до них будуть застосовані заходи дисциплінарного впливу, зокрема, звільнення", - йдеться у повідомленні.

Так, наголошується, що "задля недопущення порушення конституційних прав працівників, за ініціативою омбудсмана було направлено лист до міського голови Івано-Франківська, в якому наголошено на обов'язковості дотримання Конституції та законів України".

У Денісової нагадують, що стаття 43 Конституції України гарантує право кожного на працю і захист від незаконного звільнення.

"Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України №3018 "Про затвердження Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 24 грудня 2020 року, вакцинацію від коронавірусу визначено як добровільну для всіх груп населення та професійних груп. А Кодексом законів про працю України заборонена будь-яка дискримінація в сфері праці; пряме або непряме обмеження прав працівників, зокрема щодо стану здоров'я, не допускається", - наголосила Денісова.

Крім того, вона звернула увагу на те, що у своїй резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає та рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов'язковою і ніхто не може зазнавати політичного, соціального або іншого тиску для її проходження.

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31 серпня на сторінці Марцінківа у Facebook було опубліковано пост, в якому він погрожував звільнити невакцинованих працівників міської ради. Мер наголосив, що працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані.

За його словами, єдина "відмазка" - коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку.

"Подобається-не подобається, ми є прикладом для всіх. Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення. Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані. Даю два тижні", - наголосив Марцінків.

Автор: Таня Поляковська