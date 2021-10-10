На допомогу "нещасній" кинули кілька спеціальних машин, вантажівку і навіть дрон.

Рятувальники в США спробували врятувати жінку, яка виявилася манекеном.

Про цю історію пише NBC.

У пожежну службу округу Санта-Барбари почали надходити дзвінки про те, що хтось зірвався зі скелі на приватному пляжі Hope Ranch Beach. За словами очевидців, людська фігура повисла на краю кручі.

Рятувальники залучили кілька спеціальних машин, вантажівку і навіть дрон. Однак з'ясувалося, що ймовірна постраждала жінка - лише манекен з довгим розпущеним волоссям.

Як виявилося, кількома днями раніше в тій місцевості знімали фільм, і манекен був просто кінореквізитом, залишеним після зйомок.

При цьому рятувальники не вважають, що викликати їх у цій ситуації було зайвим.

"Краще дзвонити, ніж ні", - сказав представник служби.

Раніше в російському Мурманську п'ять місяців "охороняв" міст і отримував зарплату манекен у формі охоронця. А в Туреччині п'яний чоловік разом з рятувальниками шукав у лісі сам себе.

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Автор: Катерина Комолова