Близько 50 різнокольорових наметів злетіли в повітря, коли подув вітер.

У Китаї близько 50 торгових наметів злетіли в небо, коли здійнявся сильний вітер.

Як зазначає Mail Online, все через те, що торговці не закріпили їх належним чином.

На кадрах, знятих 1 жовтня на заході в Національному геологічному парку Вугуншань - туристичній точці в південно-східній провінції Цзянсі, видно, як десятки різнокольорових наметів літають у небі немов повітряні змії.

Інцидент стався під час осіннього Золотого тижня - щорічного китайського свята, яке триває від семи до восьми днів на початку жовтня.

Співробітники туристичної локації розповіли місцевим ЗМІ, що торговці не змогли прив'язати свої намети, і в результаті сильний вітер здійняв їх у повітря. При цьому аналогічне вже відбувалося 1 травня, і після того випадку продавців просили забезпечити належний стан їх торгових місць.

Раніше в Англії футболісти не могли розіграти кутовий через сильний вітер. У США з'явилося відео, як вітер в аеропорту зіпсував зачіску Дональду Трампу, оголивши лисину. А в Німеччині через сильний вітер припинила роботу виставка вітроенергетики.

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Автор: Катерина Комолова