Голови з'явилися в під'їзді відомої телеведучої. Судячи з запаху, відрубані вони нещодавно, кажуть очевидці.

У під'їзді одного з житлових комплексів Москви з'явилася "експозиція" відрубаних голів тварин.

Про це розповіла російська телеведуча Анна Монгайт на своїй сторінці у Facebook.

"У нашому ЖК скандал. Сусід вивісив на поверсі свою колекцію відрубаних голів. При чому, судячи з запаху, відрубаних відносно нещодавно. Хто саме, невідомо. Чи то мисливець, чи то сатаніст", - повідомила очевидиця.

Серед "експонатів" є як просто черепи, так і реалістичні опудала. Мешканці будинку такою таксидермічною виставкою незадоволені, але прибирати голови своїми силами побоюються, бо думають, що господар може бути небезпечний.

"У будинковому чаті бунт. Повстали вегани. Але знімати самостійно бояться. Обґрунтовано підозрюють, що він озброєний", - зазначила Монгайт.

Раніше очевидці на острові Хоккайдо в Японії зняли на відео оленя, в якого в рогах застрягла відірвана голова іншого оленя.

А з голів жителів російського Нижнього Новгорода лікарям довелося діставати тарганів.

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Автор: Катерина Комолова