Вчені наполягають, що доказів існування прокляття немає.

У Єгипті користувачі соціальних мереж угледіли зв'язок між недавніми надзвичайними подіями (аварія у Суецькому каналі, зіткнення поїздів в Єгипті) та планами перевезти 22 мумії з одного музею в інший. Люди бояться, що могло подіяти «прокляття фараона».

Читайте такожДва вагони зім'яло, багато жертв: в Єгипті сталася масштабна аварія на залізниці (відео)Про це пише Daily Mail.

Мумії планується перевезти з єгипетського Національного музею до Національного музею єгипетської цивілізації 3 квітня. Всього транспортувати збираються 22 мумії, 18 королів і чотири королеви, що датуються 17, 18, 19 і 20 династіями.

Серед відомих мумій - король Секененра, який почав визвольну війну проти гіксосів; королева Хатшепсут, власниця розкішного храму Дейр Аль-Бахарі на Західному березі Луксора; король Рамзес II, великий фараон Нового царства.

Перевезення мумій: реакція соцмереж

Користувачі соцмереж злякалися, що транспортування потривожить спокій фараонів, адже прокляття говорить: «Смерть швидко наздожене тих, хто порушить спокій короля».

При цьому вчені відзначають, що доказів існування прокляття немає, а смерть археологів, які розкопали гробниці в минулому, була викликана мікробами.

Блокування Суецького каналу: подробиці

24 березня 2021 року стало відомо про те, що судно Ever Given повністю заблокував рух Суецьким каналом, який з'єднує Середземне і Червоне моря.

Станом на 25 березня 2021 року вісім буксирів не змогли зрушити заблокувало Суецький канал судно.

Судно 400 метрів завдовжки, 60 метрів завширшки та розраховане на 200 тисяч тонн вантажу.

Попередньою причиною інциденту називали порив вітру, який викликав відхилення контейнеровоза з курсу. Однак пізніше глава Адміністрації каналу Усама Рабіа заявив, що погода не була основною причиною, по якій корабель сів на мілину. Він підкреслив, що до того, що сталося може бути причетна технічна несправність.

26 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що для того, щоб зняти з мілини 400-метровий контейнеровоз, може знадобитися кілька тижнів, оскільки судно доведеться розвантажити.

29 березня перші кораблі відновили рух Суецьким каналом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц