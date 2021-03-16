Місяць тому пара з Харкова вирішила скувати себе за руки одним ланцюгом. Журналісти вирішили дізнатися, як живуть закохані сьогодні.
Разом вони навчилися і готувати, й прибирати. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожУ скутих ланцюгом закоханих з Харкова опухли руки (фото, відео)Щоб приготувати поїсти, біля плити вони стоять удвох. У Вікторії вільна права рука, тому картоплю чистить вона. У Олександра вільна ліва рука, і нею він навчився робити майже все.
На руці у Вікі пов'язка: коли їх сковували, дівчині обпекло руку зварюванням. Зараз, каже вона, з рукою все гаразд.
За словами Олександра, Вікторія частіше рвалася зупинити експеримент і розірвати ланцюги.
Крім того, пара вже перешиває весняний одяг. Щоб одягатися і роздягатися з прикутими руками — розпорюють речі й вшивають замки.
У реєстрі рекордів кажуть, що пара змогла протриматися місяць, а це не тільки українське досягнення, а й світове.
Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо
- У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.
- Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.
- Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.
- Пізніше стало відомо, що у пари виникли проблеми - у них опухли руки.
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