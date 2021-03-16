Олександр і Вікторія прожити на ланцюгу обіцяють три місяці.

Місяць тому пара з Харкова вирішила скувати себе за руки одним ланцюгом. Журналісти вирішили дізнатися, як живуть закохані сьогодні.

Разом вони навчилися і готувати, й прибирати. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ скутих ланцюгом закоханих з Харкова опухли руки (фото, відео)Щоб приготувати поїсти, біля плити вони стоять удвох. У Вікторії вільна права рука, тому картоплю чистить вона. У Олександра вільна ліва рука, і нею він навчився робити майже все.

На руці у Вікі пов'язка: коли їх сковували, дівчині обпекло руку зварюванням. Зараз, каже вона, з рукою все гаразд.

За словами Олександра, Вікторія частіше рвалася зупинити експеримент і розірвати ланцюги.

Крім того, пара вже перешиває весняний одяг. Щоб одягатися і роздягатися з прикутими руками — розпорюють речі й вшивають замки.

У реєстрі рекордів кажуть, що пара змогла протриматися місяць, а це не тільки українське досягнення, а й світове.

Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо

У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.

Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.

Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.

Пізніше стало відомо, що у пари виникли проблеми - у них опухли руки.

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Автор: Ольга Робейко