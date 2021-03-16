Місяць тому пара з Харкова вирішила скувати себе за руки одним ланцюгом. Журналісти вирішили дізнатися, як живуть закохані сьогодні.

Разом вони навчилися і готувати, й прибирати. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ скутих ланцюгом закоханих з Харкова опухли руки (фото, відео)Щоб приготувати поїсти, біля плити вони стоять удвох. У Вікторії вільна права рука, тому картоплю чистить вона. У Олександра вільна ліва рука, і нею він навчився робити майже все.

На руці у Вікі пов'язка: коли їх сковували, дівчині обпекло руку зварюванням. Зараз, каже вона, з рукою все гаразд.

За словами Олександра, Вікторія частіше рвалася зупинити експеримент і розірвати ланцюги. 

Крім того, пара вже перешиває весняний одяг. Щоб одягатися і роздягатися з прикутими руками — розпорюють речі й вшивають замки.

У реєстрі рекордів кажуть, що пара змогла протриматися місяць, а це не тільки українське досягнення, а й світове.

Пара з Харкова скувала себе ланцюгом: що відомо

  • У День святого Валентина в Києві пара закоханих Олександр і Вікторія вирішили скувати себе ланцюгом за руки, щоб перевірити свої почуття. Так вони спробують прожити три місяці.
  • Процес закріплення ланцюга зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг опломбували, щоб пара потайки не знімала кріплення.
  • Олександр і Вікторія для реалізації свого задуму приїхали до Києва з Харкова.
  • Пізніше стало відомо, що у пари виникли проблеми - у них опухли руки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко