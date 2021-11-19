Правоохоронець підійшов до чоловіка, коли той їв пиріжок, і почав казати, що не можна бути без надягнутої маски у громадському місці.

У Чернігові патрульний вимагав від чоловіка, який їв пиріжок у приміщенні вокзалу, надягти маску.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, випадок, судячи з оприлюдненого відео, стався в залі очікування залізничного вокзалу обласного центру.

До чоловіка, який їв пиріжок, підійшов патрульний і почав вимагати, щоб той надів маску, оскільки перебуває у громадському місці.

Читайте такожВідвідувач кафе помочився на касу у відповідь на прохання надіти маску (відео)Чоловік спочатку попросив поліцейського представитися, а потім зробив зауваження, що той не є уповноваженою особою. Патрульний пояснив, що відвідувач вчиняє адміністративне правопорушення – перебуває у громадському місці без надягнених засобів індивідуального захисту – маски або респіратора.

Чоловік відповів, що оскільки його не ознайомили з текстами законодавчих актів, то і показувати свої документи він не буде. Зі слів учасника розмови, він працює юристом.

"Я не можу їсти в надягненій масці. Який закон це забороняє?", - сказав він поліцейському.

Розмова завершилася тим, що поліцейський обмежився попередженням та пішов.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва водій вирішив безкоштовно припаркуватися за допомогою медичних масок.

А в одному зі столичних магазинів помітили потішну відвідувачку, яка надягнула маску на песика у візочку.

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Автор: Ірина Синельник