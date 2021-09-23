Тепер винахідливому порушнику ПДР загрожують штрафи.

Водій Mercedes-Benz G-класу спробував оригінально уникнути плати за паркування в центрі Києва і прикрив автомобільні номери медичними масками.

Відео очевидця публікують місцеві Telegram-канали.

Машину помітили біля червоного корпуса Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На опублікованих кадрах видно, що частина цифр на задніх і передніх номерах авто приховані натягнутими блакитними масками. При цьому сам позашляховик припарковано з порушенням ПДР.

"Сучасні проблеми вимагають сучасних рішень", - йдеться в описі до ролика.

У правоохоронних органах кажуть, що водієві загрожує адміністративна відповідальність, а саме штрафи, пише Obozrevatel: 850 гривень за приховування номерів і 340 гривень за неправильну парковку.

Це не перший такий випадок, зокрема й біля червоного корпусу університету Шевченка. Серед іншого 15 вересня заступник голови КМДА Костянтин Усов опублікував фото ще одного позашляховика, припаркованого біля навчального закладу.

"Стаєш на платну міську парковку в самому центрі Києва, біля червоного корпусу КНУ ім. Т. Шевченка. Вирішуєш, що платити за парковку - це занадто дрібно для такого аристократа як ти. Щоб не отримати штраф, як справжній ніндзя камуфляжу ховаєш номери свого транспортного засобу... медичною маскою. Все одно отримуєш штраф 700 гривень", - зазначив Усов.

Раніше в канадському місті Порт-Алберні відвідувач помочився на прилавок у відповідь на прохання персоналу надіти медичну маску. А в Києві водій Alfa Romeo припаркувався на газоні та застряг.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова