Чоловік зняв штани та почав справляти нужду просто на підлогу і прилавок з касою.

У канадському місті Порт-Алберні відвідувач справив нужду на прилавок у відповідь на прохання персоналу надягнути медичну маску.

Конфлікт трапився в закладі швидкого харчування Dairy Queen, пише LawandCrime.com. Чоловік біля каси відмовлявся надягати маску, проте хотів, щоб його обслужили.

Співробітник кафе попросив відвідувача дотримуватися правил і сказав, що не зможе продати йому будь що, поки той без маски.

Після нетривалого емоційного діалогу чоловік пішов, проте незабаром повернувся, зняв штани та став справляти нужду просто на підлогу і прилавок з касою.

Тепер за відео з камер спостереження поліція намагається встановити особу порушника.

Інші неадекватні реакції на прохання надягнути маску

Раніше в Росії покупець заявився в супермаркет з мачете, розмахував ним і пошкодив обладнання. Очевидці стверджували, що чоловік розлютився після прохання касира надягнути медичну маску.

На відео з камер спостереження помітно, як відвідувач магазину щось говорив співробітнику, а також почав розмахувати холодною зброєю, бити нею об підлогу і по транспортерній стрічці. Після "нападу" агресії чоловік з супермаркету пішов.

У Києві відвідувачка супермаркету улаштувати скандал після прохання надіти маску. Словесна перепалка мало не переросла в бійку.

А в Мадриді чоловік вибив око медику, який зробив йому зауваження через відсутність маски.

Автор: Катерина Комолова