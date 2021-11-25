Вони здалися йому підозрілими.

У Дніпрі поліцейські затримали двох чоловіків, які намагалися вкрасти 17 упаковок підгузків. Про них повідомив у поліцію таксист.

Про це пише Інформатор з посиланням на прес-службу патрульної поліції Дніпра.

Інцидент стався 24 листопада. Вночі чоловіки викликали таксі на проспект Героїв, проте прибулому водієві вони здалися підозрілими, тому він викликав на місце поліцейських.

За його словами, на чоловіках був брудний одяг, коли вони винесли з під'їзду 17 упаковок підгузків і спробували покласти їх в його автомобіль.

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Пізніше вони зізналися інспекторам, що вкрали підгузки. Їх доставили у відділення поліції.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі чоловік влаштував погром у супермаркеті, який напередодні не зміг пограбувати.

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Автор: Віолетта Орлова