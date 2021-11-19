Він пошкодив товар майже на 2500 гривень.

У Дніпрі чоловік влаштував погром у супермаркеті, який не зміг пограбувати.

Про це повідомляють в Управлінні поліції охорони в Дніпропетровській області.

17 листопада спрацювала тривожна сигналізація супермаркету, що на вулиці Зоряний бульвар.

На місці події поліцейські побачили чоловіка, якого минуло дня затримали за спробу крадіжки з цього супермаркету.

Читайте такожУ Дніпрі підлітки запустили феєрверк на даху маршрутки (відео)Чоловік вирішив помститися та зіпсувати товар, який потрапив у поле його зору. Він не реагував на вимоги працівників закладу.

Чоловіка затримали та доставили до відділення поліції №7 Дніпровського районного управління поліції.

Він наніс торговельному закладу матеріальної шкоди майже на 2500 гривень.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області до 10 років в'язниці засудили злодія, який тяжко поранив ножем чоловіка та відрізав голови п'ятьом куркам.

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Автор: Людмила Жерновська