Харків вже став столицею резонансних ДТП.

Харків постійно потрапляє в новини через порушення правил дорожнього руху та гучні аварії. Пильні жителі міста зняли, як один з водіїв голився прямо за кермом.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал "Труха".

На опублікованих кадрах видно, як чоловік за кермом авто зупинився на світлофорі. За час поки не змінився колір світлофора водій встиг дістати бритву. Він спритно орудував нею по обличчю, а все збрите здув у відчинене вікно машини.

"Як фарбують губи, вії за кермом ми бачили. Але щоб голитися - вперше. Столиця резонансних ДТП, і не таке можемо собі дозволити за кермом", - йдеться в коментарі до відео.

Смертельна ДТП у Харкові 26 жовтня: подробиці

Увечері 26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, але зіткнувся з Chevrolet.

В результаті 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti - двоє юнаків 19 років і 16 – річна дівчина - з важкими травмами доставлені в лікарню.

16-річному водієві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Його затримали.

Харківський зізнався, що сидів за кермом Infiniti, і попросив вибачення у рідних загиблого водія Chevrolet.

Адвокат стверджує, що 16-річний підозрюваний має доступ до мобільного телефону і соціальним мережам. При цьому він констатував, що отримати засоби зв'язку в СІЗО нескладно.

Автор: Анастасія Горбачова