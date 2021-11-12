Микола Харьківський утримується в приміщенні Харківсього СІЗО 27.

Винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський у СІЗО може користуватися телефоном та соцмережами.

Про це повідомив адвокат потерпілої родини Масі Найєм у Facebook.

Адвокат стверджує, що у них є всі підстави вважати, що 16-річний підозрюваний має доступ до мобільного телефону та соціальних мереж. При цьому він констатував, що отримати засоби зв'язку у СІЗО не складно.

"Сподіваюся, адміністрація СІЗО зверне на це увагу і запровадить на постійній основі реальну, а не формальну перевірку дотримання правил утримання під вартою з боку підозрюваного. А також його сусідів по камері. І добре, щоб це сталося до того, як певні дії підозрюваного призведуть до проблеми", - написав адвокат.

Він також нагадав, що Микола Харьківський утримується в приміщенні Харківсього СІЗО 27.

Смертельна ДТП у Харкові 26 жовтня: подробиці

Увечері 26 жовтня в Харкові 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна і вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора, але зіткнувся з Chevrolet.

В результаті 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 років і 16 – річна дівчина – з важкими травмами доставлені у лікарню.

16-річному водієві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Його затримали та заарештували.

Харківський зізнався, що сидів за кермом Infiniti, і попросив вибачення у рідних загиблого водія Chevrolet.

Автор: Олег Давигора