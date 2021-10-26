На місці події працюють поліцейські.

У Харкові правоохоронці встановлюють обставини смертельної аварії, у якій загинув водій та постраждали троє осіб.

Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у Харківській області.

Аварія сталася на проспекті Гагаріна. За попередніми даними, в результаті зіткнення загинула одна людина, троє громадян отримали травми.

Зараз на місці події працюють керівники обласного главку поліції, слідчого управління, експерти-криміналісти та слідчо-оперативна група.

Читайте такожУ дитячому садку під Києвом прогримів потужний вибух (фото, відео)Як повідомляє місцеве видання 057, на проспекти зіткнулися "Chevrolet Aveo" та інша автівка.

За попередніми даними, постраждали четверо людей, водій авто "Chevrolet" загинув.

Також на місці аварії працюють медики та співробітники ДСНС.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області позашляховик "Volkswagen Touareg" зіткнувся з деревом, загинули чотири людини.

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Автор: Людмила Жерновська