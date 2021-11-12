Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Водієві Тoyota Land Cruiser, який 11 листопада збив двох дітей на пішохідному переході у Харкові, взяли під варту на два місяці з альтернативою застави у сумі 340 тисяч гривень.

Про це пише "Суспільне. Харків".

Як зазначили у Харківській обласній прокуратурі до цього, винуватцю ДТП повідомили про підозру.

"Прокурорами обласної прокуратури спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

ДТП у Харкові 11 листопада: подробиці

Читайте такожМоторошна аварія в Харкові: ЗМІ дізналися ім'я водія позашляховика, що "зніс" двох дітей на переходіУ прокуратурі нагадали, що 11 листопада близько 15:20 водій Тoyota Land Cruiser порушив правила безпеки дорожнього руху на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської у м. Харкові.

Він проїхав на заборонний для його руху червоний сигнал світлофора та збив 13-річних хлопчика і дівчинку, які рухалися по регульованому пішохідному переходу на зелений для них сигнал світлофора.

Медичним висновком встановлено, що чоловік під час ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння.

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Автори: Катерина Шварц, Катерина Гірник