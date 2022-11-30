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У столиці відкрили "пункт незламності" при державній установі "Київський слідчий ізолятор", відомій як Лук'янівське СІЗО. Це викликало дуже бурхливу реакцію соцмереж.

Про відкриття такого "пункту незламності" повідомляється у Facebook Київського слідчого ізолятору. Уточнюється, що він працює безкоштовно та цілодобово:

"Пункт незламності" при державній установі "Київський слідчий ізолятор" розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13, в приміщенні для прийому громадян (за межами режимної території) функціонує цілодобово та безкоштовно".

Як мережа відреагувала на відкриття "пункту незламності" у Лук'янівському СІЗО

Потік жартів у зв'язку з відкриттям "пункту незламності" у такому місці вже не зупинити. Ось що пишуть юзери:

"Как уютно, по-домашнему"

"Я розумію, що є певні традиції, але генератор краще винести на вулицю"

"А якщо піднатиснути, то дуже навіть "пункт зламності"

"Генератор пробували вмикати? Хтось вижив?"

"Нє, ну тут знімаю капелюха"

"Це топ! А звідти випускають?"

"З генератором в середині виглядає на газову камеру. Гарний підхід, тепер незламний зламається за пару хвилин"

"А Тищенко вже інспектував?"

"А на 15 діб залишитись можна?".

"Пункти незламності" в Україні

22 листопада Зеленський закликав бізнес долучатись до ініціативи зі створення "Пунктів незламності". За словами президента, підготовлено вже понад 4 тисячі таких пунктів.

"Пункти незламності" - спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв. Загалом наразі у більшості регіонів відкрито понад 4,3 тис., понад 400 з них - у Києві.

У НБУ вже звернулися до ОВА з проханням дозволити банкам в окремих "Пунктах незламності" розмістити додаткові банкомати й термінали, щоб люди й там мали доступ до готівки.

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