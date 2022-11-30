У столиці відкрили "пункт незламності" при державній установі "Київський слідчий ізолятор", відомій як Лук'янівське СІЗО. Це викликало дуже бурхливу реакцію соцмереж.
Про відкриття такого "пункту незламності" повідомляється у Facebook Київського слідчого ізолятору. Уточнюється, що він працює безкоштовно та цілодобово:
"Пункт незламності" при державній установі "Київський слідчий ізолятор" розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13, в приміщенні для прийому громадян (за межами режимної території) функціонує цілодобово та безкоштовно".
Як мережа відреагувала на відкриття "пункту незламності" у Лук'янівському СІЗО
Потік жартів у зв'язку з відкриттям "пункту незламності" у такому місці вже не зупинити. Ось що пишуть юзери:
- "Как уютно, по-домашнему"
- "Я розумію, що є певні традиції, але генератор краще винести на вулицю"
- "А якщо піднатиснути, то дуже навіть "пункт зламності"
- "Генератор пробували вмикати? Хтось вижив?"
- "Нє, ну тут знімаю капелюха"
- "Це топ! А звідти випускають?"
- "З генератором в середині виглядає на газову камеру. Гарний підхід, тепер незламний зламається за пару хвилин"
- "А Тищенко вже інспектував?"
- "А на 15 діб залишитись можна?".
"Пункти незламності" в Україні
22 листопада Зеленський закликав бізнес долучатись до ініціативи зі створення "Пунктів незламності". За словами президента, підготовлено вже понад 4 тисячі таких пунктів.
"Пункти незламності" - спеціально облаштовані місця, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв. Загалом наразі у більшості регіонів відкрито понад 4,3 тис., понад 400 з них - у Києві.
У НБУ вже звернулися до ОВА з проханням дозволити банкам в окремих "Пунктах незламності" розмістити додаткові банкомати й термінали, щоб люди й там мали доступ до готівки.
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