Батько помер 12 років тому, але син вирішив, що документи покійного можуть стати у пригоді.

У Львові спіймали позбавленого прав таксист, який намагався обдурити поліцейських. Він їздив містом з водійським посвідченням батька, який помер 12 років тому.

Як розповіли у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури, раніше 47-річного місцевого жителя вже затримували - за водіння у п'яному стані - і позбавили прав.

Однак чоловік неофіційно підробляв таксистом, тому не хотів втрачати заробіток. Він узяв водійське посвідчення свого покійного батька і приклеїв до нього власне фото.

У квітні винахідливого таксиста зупинили патрульні. Водій порушив правила дорожнього руху, але під час перевірки документів виявилося, що не тільки їх.

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Водій визнав свою провину, і прокурори уклали з ним угоду. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 1 року 3 місяців обмеження волі, а на підставі ст. 75 КК України засудженого з випробувальним терміном звільнили від відбування покарання.

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Автор: Катерина Комолова