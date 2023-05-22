Лікар вирішив скористатися допомогою прибиральниці, хоча на чергуванні були медсестри.

У Німеччині стався скандал в престижній клініці - при проведенні операції хірургу асистувала прибиральниця. Про це пише Bild.

Інцидент стався в університетській лікарні Майнца ще в 2020 році, але скандал вибухнув тільки зараз. Йдеться про дуже престижний медичний заклад, який об'єднує понад 60 клінік, інститутів і відділень і близько 8 тисяч співробітників, включаючи тисячу лікарів.

Хірург наодинці проводив ампутацію пальця на нозі пацієнта. Операція проводилася під місцевим наркозом, тому пацієнт залишався у свідомості. У розпал операції він почав смикати ногою на нервовому грунті. Тоді лікар покликав прибиральницю і попросив її потримати ногу пацієнта, а також подавати тампони для обробки ран.

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Зазначається, що жінка не пройшла ані технічний, ані гігієнічний інструктаж і тому не мала жодної законної підстави брати участь в операції. Більш того, в той момент в клініці були медсестри, одну з яких лікар і повинен був покликати на підмогу.

Керівництво лікарні назвало інцидент "особистим проступком і помилкою лікаря". Хірурга звільнили.

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