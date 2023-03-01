Росіянам відмовляють у не екстреному плановому лікуванні європейські та американські медустанови.

Європейські та американські клініки стали відмовляти росіянам у плановому лікуванні без пояснення причин. Про це російському виданню "Медведстник" розповіли представники спеціалізованих компаній, які організовують лікувальні поїздки за кордон.

"Ряд німецьких державних і університетських клінік фактично перестали працювати з російськими пацієнтами. Вони приймають заявки, але відповідь отримати неможливо", – заявила керівник TopMedClinic Вікторія Сандалюк.

Вона стверджує, що в західних лікувальних установах з деяких пір діє негласна заборона на лікування громадян Росії.

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Цю інформацію підтверджують представники інших подібних організацій. Наприклад, благодійний фонд Костянтина Хабенського поскаржився, що "Техаська дитяча лікарня" призупинила співпрацю "в односторонньому порядку".

Втім, повного бойкоту, очевидно, немає. За даними згаданого TopMedClinic, торік за кордон вирушило лікуватися на 30-40% менше росіян, ніж роком раніше. Тобто як мінімум 60-70% російських пацієнтів, які бажають лікуватися за кордоном, цю допомогу все ж отримують.

Росіян неохоче приймають за кордоном

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Європи почали посилювати візову політику щодо росіян. Так, на рівні ЄС було скасовано спрощений візовий режим з Росією, а низка країн вирішили просто не пускати до себе росіян навіть з візами.

Важливо відзначити, що для всіх візових заборон і обмежень завжди робилося застереження, що росіяни можуть в'їхати з гуманітарною метою. До таких зокрема відноситься необхідність пройти лікування на території Європи.

Втім, небажання європейців бачити росіян у себе в країні легко пояснити. Громадяни РФ частенько зловживають будь-якими візовими послабленнями приймаючої сторони. Нашестя вагітних росіянок в Аргентині це добре ілюструє.

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