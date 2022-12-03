Літній чоловік, якому належали гроші, на знак вдячності дав подружжю 500 франків.

У Швейцарії подружжя знайшло на вулиці конверт, у якому було 20 тис. франків (понад $21 тис.) та повернуло його власнику.

Як повідомили у швейцарській поліції, у комуні Мартіньї німий літній чоловік отримав у банку 20 тис. франків та поклав їх у конверт. Але загубив гроші по дорозі до своєї машини.

Відсутність грошей літній чоловік помітив вже вдома, він подумав, що гроші вкрали та звернувся до поліції.

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Тим часом, конверт з грошима знайшло на вулиці подружжя. На щастя, у конверті була розпискиа та контактні дані власника.

Чоловік і жінка поїхали додому до літнього чоловіка та повернули йому усю суму. На знак вдячності чоловік дав їм 500 франків.

Кумедні випадки з грошима у Швейцарії

У Швейцарії хлопчик намагався розплатитися іграшковими грошима і потрапив до бази поліції. Швейцарська поліція внесла до бази даних порушників восьмирічного хлопчика, який намагався розплатитися іграшковими грошима в сільському магазині. За законом, він перебуватиме там до 2032 року.

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