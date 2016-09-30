Зниклу у Швейцарії кішку через рік знайшли в іншій країні, втікачку вдома чекає нашийник з GPS-стеженням
17:41, 30 вересня 2016Курйози
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Зниклу влітку 2015 року з швейцарського міста Санкт-Галлен кішку виявили в 600 км від будинку в Німеччині.
Зниклу у Швейцарії кішку через рік знайшли в Німеччині / flickr.com/photos/just-alice
Про це повідомляє The Local.
15-річна глуха кішка Сіссі загубилася в серпні 2015 року. Господарі шукали її до зими, після чого втратили надію.
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Господиня була вражена, коли дізналася про те, що кішку знайшли в іншій країні. Її знайшов житель Бонна в центрі міста. Сіссі виглядала дуже худою.
Ідентифікувати кішку допоміг її мікрочіп. 1 жовтня господарі вирушать у Бонн, щоб забрати її. Тепер вони мають намір надіти на двох своїх кішок нашийники з GPS-стеженням.
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