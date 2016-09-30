Зниклу у Швейцарії кішку через рік знайшли в іншій країні, втікачку вдома чекає нашийник з GPS-стеженням

Про це повідомляє The Local.

15-річна глуха кішка Сіссі загубилася в серпні 2015 року. Господарі шукали її до зими, після чого втратили надію.

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Господиня була вражена, коли дізналася про те, що кішку знайшли в іншій країні. Її знайшов житель Бонна в центрі міста. Сіссі виглядала дуже худою.

Ідентифікувати кішку допоміг її мікрочіп. 1 жовтня господарі вирушать у Бонн, щоб забрати її. Тепер вони мають намір надіти на двох своїх кішок нашийники з GPS-стеженням.