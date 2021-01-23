Президент США Джо Байден прибрав зі столу в Овальному кабінеті кнопку замовлення дієтичної Coca-Cola, встановлену його попередником Дональдом Трампом.
Читайте такожГрета Тунберг потролила Трампа, повторивши його слова про неї самуПро це в Twitter повідомив журналіст Time Том Ньютон Данн.
"Президент Байден прибрав кнопку дієтичної коли. Коли ми з Тімом Шипманом брали інтерв'ю у Дональда Трампа в 2019 році, ми були зачаровані функцією маленької червоної кнопочки. Трамп натиснув на неї, і дворецький швидко приніс дієтичну колу на срібному підносі. Тепер цієї кнопочки немає", - написав Данн.
Вперше про "маленьку червону кнопку" розповів журналіст Financial Times Деметрі Севастопуло в матеріалі "100 днів при дворі короля Дональда".
"Всі думають, що це ядерна кнопка, і трохи нервують, коли я натискаю її", - відповів Трамп журналісту.
Зазначалося, що колишній президент випиває по 12 банок Coca-Cola в день.
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