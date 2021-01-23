Зазначалося, що колишній президент випиває по 12 банок газованої води в день.

Президент США Джо Байден прибрав зі столу в Овальному кабінеті кнопку замовлення дієтичної Coca-Cola, встановлену його попередником Дональдом Трампом.

Читайте такожГрета Тунберг потролила Трампа, повторивши його слова про неї самуПро це в Twitter повідомив журналіст Time Том Ньютон Данн.

"Президент Байден прибрав кнопку дієтичної коли. Коли ми з Тімом Шипманом брали інтерв'ю у Дональда Трампа в 2019 році, ми були зачаровані функцією маленької червоної кнопочки. Трамп натиснув на неї, і дворецький швидко приніс дієтичну колу на срібному підносі. Тепер цієї кнопочки немає", - написав Данн.

Вперше про "маленьку червону кнопку" розповів журналіст Financial Times Деметрі Севастопуло в матеріалі "100 днів при дворі короля Дональда".

"Всі думають, що це ядерна кнопка, і трохи нервують, коли я натискаю її", - відповів Трамп журналісту.

Зазначалося, що колишній президент випиває по 12 банок Coca-Cola в день.

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Автор: УНІАН