Це вже не перша така "пригода" в "УЗ".

З "Укрзалізницею" трапилась чергова дивна історія. Пасажири продовжують ділитися у мережі неприємним досвідом залізничних мандрів.

Користувач Антон Панчук виклав відео у Facebook, поділившись з підписниками враженнями від своєї поїздки.

Чоловік їхав в одному з пасажирських вагонів і мав намір покласти речі у багажний відсік. Проте місце для багажу під полицею виявилось зайнятим. Невідомі поклали туди вугілля.

"Коли хотів покласти рюкзак, а там зайцем їде вугілля. Укрзалізниця, у вас вугілля їздить без квитків в пасажирських вагонах!" - пожартував пасажир.

Вугілля перевозили без будь-яких мішків, просто у багажному відсіку. На момент зйомок самих копалин уже майже не було, проте залишилися характерне сміття з брудом.

У коментарях з’ясувалося, що інцидент трапився у поїзді Маріуполь-Львів. Після розголосу з пасажиром зв’язалась служба клієнтської підтримки компанії і попросила надати детальну інформацію.

Пасажири уже знаходили у своїх багажних відсіках вугілля. Схожа ситуація сталася наприкінці грудня в одному з поїздів. Тоді обуреній клієнтці провідниця запропонувала пакет.

Крім того, напередодні новорічних свят "УЗ" продала в один з плацкартних вагонів більше квитків, ніж в ньому місць. Їхати по двоє на полиці "пощастило" дітям.

Влітку з новим потягом УЗ стався курйоз – його вагони не були пристосовані до українських залізниць. На станції у Києві пасажирам довелося буквально робити шпагат, щоби перейти з платформи у вагон.

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