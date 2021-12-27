"Укрзалізниця" потрапила у новий скандал / фото Ігор Грумідський
Пасажирка АТ "Укрзалізниця" виявила у відділі для багажу залишки вугілля. Провідниця запропонувала помістити її багаж у пакет.
Фотографію опублікував Ігор Грумідський у групі "Форум Залізниці України" в Facebook.
"І таке ми можемо! В одному з купе у відділі для валіз пасажирів дівчина виявила залишки вугілля", - повідомив він.
Чоловік каже, що пасажирка покликала у купе провідницю. Та пояснила, що так у поїзді зберігають пальне для опалення вагона. Вона запропонувала жінці пакет для її багажу.
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