Провідниця запропонувала їй пакет.

Пасажирка АТ "Укрзалізниця" виявила у відділі для багажу залишки вугілля. Провідниця запропонувала помістити її багаж у пакет.

Фотографію опублікував Ігор Грумідський у групі "Форум Залізниці України" в Facebook.

"І таке ми можемо! В одному з купе у відділі для валіз пасажирів дівчина виявила залишки вугілля", - повідомив він.

Чоловік каже, що пасажирка покликала у купе провідницю. Та пояснила, що так у поїзді зберігають пальне для опалення вагона. Вона запропонувала жінці пакет для її багажу.

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