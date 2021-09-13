Цьогоріч участь у конкурсі взяли десятки фермерів, які принесли вирощені помідори на змагання.

В Іспанії обирали найбридкіший томат сезону.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Конкурс влаштовують щороку у муніципалітеті Тудела. Цьогоріч участь у ньому взяли десятки фермерів, які поприносили вирощені ними помідори на змагання. Як і годиться на конкурсах - переможця обирало професійне журі. Перш за все оцінювали форму томату - чим неправильніша, тим краща. Але представники журі також дегустували їх.

Чому деякі томати виростають некрасивими – думки учасників конкурсу розділилися. Одні кажуть, що це випадковість. Інші звинувачують у всьому бджіл, бо ті, мовляв, неправильно їх запилювали.

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Томати з "вакциною"

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про розробку вченими з Центру геноміки та біоінформатики Академії Наук Узбекистану помідорів "з вакциною від коронавірусу.

Вже через два місяці перші охочі зможуть спробувати "чарівні" томати на смак і перевірити на собі, чи дійсно рослина "виробляє антиген" до COVID-19.

Вчені займалися створенням "чарівних" томатів з січня 2021 року. Очікується, що перший урожай можна буде зібрати вже через два місяці.

Але "Чарівний" ефект потрібно довести шляхом досліджень, а саму розробку повинні оцінити експерти ВООЗ, якщо звичайно вчені з Узбекистану вирішать виводити свої томати на світовий рівень.

Автор: Денис Прядко