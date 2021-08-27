У шлунку людини така ягода виробляє антиген до COVID-19.

В Узбекистані почали вирощувати помідори з вакциною від коронавірусу. Вже через два місяці перші охочі зможуть спробувати "лікувальні" томати на смак і перевірити на собі, чи дійсно рослина виробляє антиген до COVID-19.

Про розробку вчених з Центру геноміки та біоінформатики Академії Наук Узбекистану повідомили в Telegram-каналі Zamon.

Так, вчені створили помідори, які нібито стануть альтернативним варіантом звичайної вакцинації. Дослідники клонували частину клітини COVID-19, виявленого в Узбекистані. Отриманий матеріал вони помістили в клітину рослини.

Читайте такожДіти розповіли, що не можна робити на голодний шлунокВиявилося, що помідори, які виросли після такого експерименту, можуть виділяти вакцину від коронавірусу. Вчені займалися створенням "лікуючих" від COVID-19 томатів з січня 2021 року. Очікується, що перший урожай можна буде зібрати вже через два місяці.

Звичайно, говорити про стовідсоткову ефективність помідорів з вакциною від коронавірусу поки що рано. "Лікувальний" ефект потрібно довести шляхом досліджень, а саму розробку повинні оцінити експерти ВООЗ, якщо звичайно вчені з Узбекистану вирішать виводити свої томати на світовий рівень.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ВООЗ прогнозують нову хвилю коронавірусу вже восени.

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Автор: Поліна Кузенко