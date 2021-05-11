Мешканка Слов'янська гуляла по вулиці без одягу / скріншот
У Слов'янську (Донецька область) на вулиці помітили повністю оголену перехожу.
Відповідне відео поширили місцеві Телеграм-канали.
"Місцева дама, не витримавши погоди, психанула і роздяглася догола, відкривши літній сезон. Закрили пляжний показ співробітники поліції, акуратно накинувши на жінку куртець. У п'ятницю, до речі, обіцяють +27", - йдеться в повідомленні.
На записі видно, що після "прогулянки" до жінки під'їхали патрульні та, ймовірно, затримали її.
Увага! Відео 18+.
Гола жінка
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