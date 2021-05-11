На місце викликали поліцію, яка "одягла" її.

У Слов'янську (Донецька область) на вулиці помітили повністю оголену перехожу.

Відповідне відео поширили місцеві Телеграм-канали.

"Місцева дама, не витримавши погоди, психанула і роздяглася догола, відкривши літній сезон. Закрили пляжний показ співробітники поліції, акуратно накинувши на жінку куртець. У п'ятницю, до речі, обіцяють +27", - йдеться в повідомленні.

На записі видно, що після "прогулянки" до жінки під'їхали патрульні та, ймовірно, затримали її.

Увага! Відео 18+.

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Автор: Юрій Годован