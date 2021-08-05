Дитина почала пити пиво, вгамовуючи спрагу.

На пляжі у курортній Кирилівці малий хлопчик пив алкоголь, поки його батьки відволіклися на розмову.

Відео поширили 5 серпня у мережі.

На знятих очевидцями кадрах помітно, що дорослі покинули півлітрову скляну пляшку з пивом біля дитини – поряд з речами.

Самі ж горе-батьки цим часом щось жваво між собою обговорювали, не звертаючи увагу на сина.

Читайте такожЗниклу на вечірці під Харковом дівчину знайшли мертвою (фото)Хлопчик віком від 3 до 5 років скористався ситуацією та почав пити пиво, вгамовуючи спрагу.

Дитина встигла зробити кілька ковтків, та невдовзі батько повернувся до хлопчика і спокійно забрав у нього пляшку.

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Автор: Іван Бойко