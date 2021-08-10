Це не перший конфлікт з її участю.

У Києві відвідувачка супермаркету влаштувала скандал після прохання надіти маску.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Київ Оперативний.

Конфлікт стався в супермаркеті Сільпо. За даними каналу, жінка не вперше сперечається з працівниками цього магазину.

"Антиковідна дисидентка в бою. Цю жінку в Сільпо (на Стальського) вже добре знає весь персонал. Кожне її відвідування закінчується скандалом. Сьогодні їй вже безплатно дали маску, але вона на відріз відмовилася її надягати, оскільки вона "і так красива", - йдеться в повідомленні.

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Вона ображала не тільки працівників супермаркету, а й інших покупців. З двома з них сталася словесна перепалка, яка мало не переросла в бійку.

Касири відмовлялися продавати їй товари, на місце викликали поліцейських.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

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Автор: Людмила Жерновська