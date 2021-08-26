Чоловік від люті почав розмахувати зброєю та громити магазин.

У Росії покупець заявився до супермаркету з мачете, розмахував ним і пошкодив обладнання.

Як повідомляє mk.ru, все сталося в місті Чусовий Пермського краю.

Очевидці стверджують, що чоловік розлютився після прохання касира вдягти медичну маску.

На відео з камер спостереження помітно, як відвідувач магазину в чорній футболці щось говорить працівнику, а також починає розмахувати холодною зброєю, бити нею об підлогу і по транспортерній стрічці.

Після нападу агресії дебошир покинув супермаркет.

Працівники магазину заявили про подію в поліцію. За їх словами, чоловік з мачете, зокрема, пошкодив касу.

Нападником виявився раніше несудимий місцевий житель 1989 року народження. Зараз в інциденті розбираються російські правоохоронці.

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Автор: Катерина Комолова