У Росії покупець заявився до супермаркету з мачете, розмахував ним і пошкодив обладнання.
Як повідомляє mk.ru, все сталося в місті Чусовий Пермського краю.
Очевидці стверджують, що чоловік розлютився після прохання касира вдягти медичну маску.
На відео з камер спостереження помітно, як відвідувач магазину в чорній футболці щось говорить працівнику, а також починає розмахувати холодною зброєю, бити нею об підлогу і по транспортерній стрічці.
Після нападу агресії дебошир покинув супермаркет.
Працівники магазину заявили про подію в поліцію. За їх словами, чоловік з мачете, зокрема, пошкодив касу.
Нападником виявився раніше несудимий місцевий житель 1989 року народження. Зараз в інциденті розбираються російські правоохоронці.
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