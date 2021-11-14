Вона прокричала: "Цар, я люблю тебе!", а потім підкинула в повітря гроші.

Відвідувачка Бронського зоопарку в Нью-Йорку залізла у вольєр до левів, оголосила про свою любов до "царя звірів" і розкидала гроші.

Про це пише NBC News.

Подолавши огорожу, жінка з білим волоссям у червоній сукні з букетами троянд в руках прокричала леву: "Цар, я люблю тебе, я повернулася за тобою". Потім вона почала підкидати в повітря гроші.

"Інцидент тривав лише кілька хвилин, і жінка зникла, коли на місце події прибули працівники", - повідомили в зоопарку.

Виявилося, що це вже вдруге за останні два роки, коли ця відвідувачка непокоїть місцевих левів. У 2019 році вона так само залазила до них у вольєр, махала тваринам руками та розмовляла з ними.

Представники зоопарку заявили, що планують пред'явити звинувачення у скоєнні злочину, коли особу жінки встановлять.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі в одному з магазинів техніки хлопець влаштував "стриптиз" біля пральних машин. Також в Одесі чоловік забрався у вольєр з левами і не хотів його залишати.

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Автор: Катерина Комолова