Також президент зауважив, що простих рішень щодо закінчення війни не буде.

Україна очікуватиме на сигнали від делегації США після її зустрічі з РФ. Про це у своєму Telegram заявив президент Володимир Зеленський.

"Делегація США одразу після зустрічей хоче звітувати саме нам. Від цих сигналів залежать наступні кроки. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це fair play із нашими партнерами, то, може, ми зустрінемося з американською делегацією дуже швидко. На якому рівні – ми подивимося, залежно від сигналів. Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий", – написав Зеленський.

Він додав, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Водночас він зазначив, що війна повинна закінчитися таким чином, щоб Росія не здійснила третє вторгнення в Україну.

"Вони не досягли цілі окупувати нашу державу. Але я не впевнений, що їхні цілі змінилися. Вони можуть відтермінуватися, а нам потрібен для цього захист. Що буде завтра, коли наші воїни підуть додому, знову стануть учителями, інженерами, людьми різних професій? Вони повернуться, а Росія буде продовжувати нарощувати військову силу, готуватися до ще одного вторгнення. Тому ми й хочемо визначеності. Це те, що потрібно українцям", – додав Зеленський.

Президент зауважив, що простих рішень щодо закінчення війни не буде. Водночас він наголосив, що "спроможний приймати" складні рішення. Однак важливо, щоб усе було справедливо та відкрито.

"Найчутливіші речі та найскладніші питання стосуються територій, заморожених активів. Я не можу говорити від імені європейських лідерів про заморожені гроші у Європі. Я можу лише поділитися своїм баченням, а вони можуть мене підтримати. І про гарантії безпеки. Ми розраховуємо на сильні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів і Європи, а також деяких інших лідерів. Це одна з тем Коаліції охочих. Ми над цим працюємо. Я думаю, що ці три теми є найчутливішими й найважливішими. Наші команди продовжуватимуть працювати над ними", – зазначив Зеленський.

Раніше про зустріч Зеленського з делегацією із США повідомляв журналіст Axios Барак Равід. Він зазначив, що після перемовин з російською делегацією, спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у одній з європейських країн.

Тим часом президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна "ближче до миру, ніж будь-коли". Водночас він нагадав важливість нагадувати світові, що російське вторгнення в Україну є "кримінальним і неспровокованим актом агресії".

