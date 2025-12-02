Найвища середня зарплата у жовтні була в Києві, а також Луганській та Дніпропетровській областях.

У жовтні 2025 року середня заробітна плата працівників в Україні становила 26 913 грн, що на 1,1% більше відносно вересня цього року, повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що найвища середня зарплата була зафіксована у Києві - 40 738 грн. На другому місці за рівнем зарплати опинилась Луганська область - 30 675 грн. Третю позицію посіла Дніпропетровська область - 27 892 грн.

Водночас найнижчі середні показники оплати праці спостерігаються у Чернівецькій області - 19 343 грн, Кіровоградській області - 19 920 грн та Чернігівській області - 20 561 грн.

За даними Держстату, найвищий рівень заробітної плати в жовтні був зафіксований у сфері інформації та телекомунікацій - 65 047 грн, а найнижчий - в освіті з показником в 16 984 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 листопада 2025 року становила 3,7 млрд грн.

Зазначимо, що Держстат надає дані по середніх зарплатах до вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Таким чином "чистими" на руки українці у жовтні отримували, у середньому 20 723 грн.

За даними дослідження від "OLX Робота", найбільш прийнятним рівнем заробітної плати для більшості українців (31%) є діапазон від 20 до 30 тисяч гривень. При цьому 30% респондентів зазначили про бажаний заробіток у 30-50 тисяч гривень, а 19% - від 50 тисяч.

В Україні в жовтні найбільша кількість високооплачуваних вакансій була в категорії "Будівництво та облицювальні роботи". Тут фіксувались і високі показники зростання медіанних зарплат.

